США вводят экспортные ограничения в отношении МФТИ

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24 ноября 2021, 18:47 Источник: ТАСС

Alexei Gyngazov, globallookpress.com

США вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ). Американский Минторг внес МФТИ в свой список юридических лиц, являющихся, по мнению администрации Белого дома, "конечными военными пользователями" продукции.

Документ в среду опубликован в электронной базе Федерального реестра - сборника документов правительства США

Попадание в этот список предполагает введение экспортных ограничений. В документе Минторга отмечается, что в отношении МФТИ будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности.

Минторг включил 27 организаций, в том числе из Китая, в свой список юридических лиц, деятельность которых может противоречить интересам национальной безопасности и внешней политики США.

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