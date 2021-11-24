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Евросоюз выступил против указа президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

, 15:20 Источник: РБК

Евросоюз выступил против указа президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР
Донецк, Alexander Rekun/globallook.com

Евросоюз выступил против указа президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и обратился с призывом отменить его.

«Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить предпринимать односторонние действия, которые лишь будут провоцировать дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины», — сказано в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Петера Стано.

15 ноября Владимир Путин подписал указ, согласно которому «до политического урегулирования» товары из ЛНР и ДНР получили право облегченного доступа на российский рынок. В указе говорится, что решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека, оказания гуманитарной помощи населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Путина противоречит Минским договоренностям.

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