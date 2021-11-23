Искусство жить с болью: как Фрида Кало стала иконой современности

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23 ноября 2021, 15:25 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Недавно картину мексиканской художницы Фриды Кало продали за рекордные для латиноамериканских произведений искусства 34,9 миллиона долларов. Прошлый рекорд был установлен мужем Фриды Диего Риверой, но цифры отличаются поразительно: его картина в 2018 была продана за 9,7 миллиона долларов. А цена за шедевр Кало под названием «Диего и я», на котором изображена Фрида с нарисованным над ее глазами мужем, переплюнула прошлый рекорд более чем в три раза. Неудивительно, ведь сегодня Фрида Кало – икона современности, несмотря даже на то, что жила она в прошлом веке. Почему же тогда ее считают отражением нынешней борьбы?

Образ одной из величайших художниц 20 века Фриды Кало, жившей с 1907 по 1954 год, сегодня эксплуатируется буквально во всех сферах. Практически всегда она рисовала только автопортреты, и именно они сделали ее известной. Что в них особенного? На первый взгляд – латиноамериканская калоритность, а еще… волосы на лице. Но за всем этим – кое-что гораздо более глубокое – болезненные отношения с собственным телом и нежелание принять себя.

Именно из-за этого Фрида стала известной в кругах не только ценителей искусства, но и борцом за свободу, которые, можно сказать, и возвели ее на пьедестал. Сегодня она – в топе самых популярных и узнаваемых женщин всех времен. Мексиканская художница с нестандартной внешностью, инвалидностью, тяжелыми травмами, полученными в результате автокатастрофы, так еще и детским полиомиелитом, не оставляет равнодушной никого.

Заболев полиомиелитом в шесть лет, Фрида оказалась прикована к постели на девять месяцев. Она вылечилась, но из-за атрофированных мышц навсегда осталась хромой и получила прозвище «деревянная нога». Всю жизнь она была вынуждена терпеть боль и принимать таблетки.

Искусство жить с болью, которое Фрида отражала в своих картинах, поражает каждого. А для нового поколения, так страстно борющегося против стандартов и за любовь к себе и собственному телу, становится настоящей иконой. И все потому, что она отлично отвечает на запрос современного общества, который гласит: ты можешь быть любым и добиться чего угодно, важно просто быть собой и не стесняться.

Да, из-за откровенности художницы, картины часто вызывают не самые приятные ощущения, но они были актуальны тогда и слишком актуальны сегодня. Она не боялась обнажать все свои «недостатки», которые таковыми клеймило общество, и даже слегка их преувеличивала (например, монобровь и усы на лице она рисовала куда выразительнее, чем это было на самом деле), скорее всего, пытаясь принять это самостоятельно.

Во время автокатастрофы Фрида Кало получила тройной перелом позвоночника, переломы ключицы, ребер, вывих левого плеча, а также пережила дефлорацию (прим. ред.: нарушение целостности девственный плевы) – токоприемник трамвая проткнул ее живот и вышел через вагину.

А еще она говорила о женщинах – о тех переживаниях и боли, которые они испытывают изо дня в день. Вы только подумайте, темнокожая девушка-инвалид из Мексики борется за место под солнцем в мире искусства, в котором правят мужчины. И это буквально то же самое, за что борются женщины всего мира сегодня.

А самое интересное в том, что Фрида никогда не позиционировала себя жертвой, а умела жить по-настоящему. У нее были любовники и даже любовницы (несмотря на безграничную любовь к мужу), она носила брюки, курила, пила много текилы, постоянно развлекалась и умела любить себя.

В этом и заключается феномен Фриды Кало – бунтарка, мученица и… настоящая женщина. Она стала легендой, благодаря силе своего духа. И прожила свою жизнь очень красиво. Как и ушла: перед своей смертью она написала в своем дневнике: «Я весело жду ухода и надеюсь никогда не возвращаться. Фрида».

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