Мигранты бродят по Чернобыльской зоне отчуждения

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23 ноября 2021, 14:25

Украинский парламент рассматривает законопроект о запрете импорта товаров белорусского производства. Инициатор закона, член партии «Слуга народа» Александр Дануца, считает президента Белоруссии Александра Лукашенко виновником в мигрантском кризисе. По мнению парламентария, нелегалы с польской границы могут направиться в сторону Украины.



По этой причине «Незалежная» вынуждена усиливать охрану границы с соседним государством. Несколько дней назад украинские правоохранители задержали на территории Чернобыльской зоны отчуждения несколько граждан Пакистана и Афганистана.



Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия посредством создания мигрансткого кризиса на белорусско-польской границе хочет отвлечь внимание общественности от концентрации своих войск близ границы Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал кризис спецоперацией российского и белорусского президентов. Министр добавил, что на Украине никто не мог представить Белоруссию в качестве угрозы для собственного государства. Лукашенко сделал неправильный выбор и подчинил свои действия интересам России.

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