В Чили соскучились по «железной руке»

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23 ноября 2021, 12:51

По итогам первого тура президентских выборов в Чили в лидеры вышли Хосе Антонио Каст, который считает своим кумиром Аугусто Пиночета, и Гибриеэль Борич - сторонник зелёной экономики. Второй тур голосования определит будущего лидера страны.



Настроения жителей страны слегка качнулись вправо. Народ ностальгирует по ещё не забытому режиму. Биографии кандидатов содержат много интересных фактов. Так, родители Каста приехали в Чили из Германии. Отец Хосе Антонио воевал за нацистов. Борич имеет хорватско-каталонское происхождение. Каста набрал почти 30%. Такой результат никто не прогнозировал. Борич получил на несколько процентов меньше.



После прошедших в 2019 году протестов, чилийцы испугались хаоса. По этой причине запрос на «железную руку» в стране начал увеличиваться. Каст регулярно напоминает народу о положительной политике Пиночета. Несколько лет назад у социалистов были крепкие позиции в государстве. Казалось, что они будут править ещё несколько лет. Но многие чилийцы согласны пожертвовать правами взамен на порядок.

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