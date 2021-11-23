Эксперты ЕК прибыли в центр размещения мигрантов «Брузги» на границе с Белоруссией

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23 ноября 2021, 10:50 Источник: РИА "Новости"

граница Белоруссии и Польши, Michael Kappeler/dpa

Группа технических экспертов Европейской комиссии утром во вторник, 23 ноября, прибыла в логистический центр "Брузги", находящийся на белорусско-польской границе, где временно живут мигранты.

Уточняется, что в данном центре размещены беженцы, которые ранее пытались попасть на территорию Польши.

Технических экспертов Еврокомиссии на месте сегодня встретил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, который также рассказал им об организации жизни в центре. Кроме того, специалисты осмотрели условия жизни беженцев и поговорили с ними.

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