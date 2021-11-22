Генерал МВД Украины Москаль назвал главу офиса Зеленского «агентом спецслужб РФ» под псевдонимом «Тимофеев»

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22 ноября 2021, 16:29 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал МВД Геннадий Москаль назвал главу офиса президента Украины Андрея Ермака «агентом российских спецслужб» под псевдонимом «Тимофеев».

«Россияне вслух спрашивают, что там вам Тимофеев делает? Я говорю, какой Тимофеев? Ну так это же агентурный псевдоним Ермака в России – Тимофеев»,- пояснил экс-депутат.

Кроме того, бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба уже говорил, что в среде украинской власти действует «крот», который якобы работает в интересах РФ. Он утверждал, что именно это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.

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