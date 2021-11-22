Украина создаёт «чёрный список» из россиян, побывавших в Крыму

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22 ноября 2021, 14:49

Этот свиток пополняется практически каждый день. В него вносятся фамилии тех, кто хоть раз посетил Крым. Погранслужба Украины отслеживает россиян, побывавших на полуострове посредством социальных сетей.



Контент путешественников анализируется на содержание тегов из Крыма, в результате чего граждане России попадают под ограничения. Также не исключена покупка данных о перемещении наших сограждан у туроператоров. Киев начал вводить запрет на въезд россиянам на Украину в 2017 году. В первый в чёрный список попали 40 деятелей культуры, которые посещали Крым. Запрещённым для посещения местом для наших сограждан Украина так же считает и Донбасс.



К примеру, весной 2017 года российскую певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда на станции Конотоп и отправили обратно в Россию. Её обвинили в незаконном посещении Керчи. В настоящее время список представителей российской культуры, которые не могут въехать на территорию «Незалежной», насчитывает уже более двухсот человек. Благодаря реестру все нарушители известны официальному Киеву, что приводит к отказам им во въезде на Украину.

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