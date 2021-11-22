Зеленского обвиняют в государственной измене

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22 ноября 2021, 12:19

На Украине отметили годовщину начала протестов на Майдане. В этом году памятные мероприятия сопровождались обвинениями протестующих и оппозиционеров в адрес президента страны Владимира Зеленского. Его обвиняют в провале операции по задержанию группы частной военной компании «Вагнер», которые принимали участие в боях на Донбассе.



Утечка информации, по мнению оппозиционеров, произошла в прошлом году по вине участников совещания при президенте. Возможно, к предательству имеют отношение сотрудники президентского офиса. Они предупредили российских и белорусских специалистов о планах по задержанию, в результате чего спецоперация киевских силовиков провалилась.



Поначалу Зеленский отрицал подготовку к операции, чем внёс в ситуацию дополнительную путаницу. Потом он подтвердил некоторые факты её содержания. Парламентская следственная комиссия не смогла доказать причастность сотрудников президентского офиса и самого Зеленского к утечке информации.



Экс-президент Пётр Порошенко считает, что Зеленский подрывает доверие западных партнёров к Киеву. Чтобы изменить ситуацию и найти предателя, необходимо провести международное расследование. Порошенко призвал Зеленского доказать, что ему нечего скрывать от политиков и рядовых украинцев. В администрации президента пока не комментировали обвинения оппозиции.

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