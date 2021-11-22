Экс-депутат Рады Олег Царёв: Крым может стать частью Украины при условии, если Украина войдёт в состав России

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22 ноября 2021, 12:31 Источник: Свободная пресса

Олег Царёв, фото: vk.com/oleg.tsarov

Бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв считает, что Крым может стать частью Украины только при одном условии. Это условие - если Украина войдёт в состав Российской Федерации.

Экс-депутат Рады поразмышлял об обстоятельствах, при которых Крым стал российским, и об условиях, при которых он может вернуться в состав Украины и пост в соцсети.

Олег Царёв поддерживает мнение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, заявившего, что «украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота», - сообщает «Свободная пресса».

По мнению Царёва, в 2014 году Киев ничего не мог сделать, поскольку и силовые структуры, и военные, и сотрудники службы безопасности и народ Крыма активно поддерживали Крымскую весну.

Он также отметил, что «новые власти были в эйфории от того, что вместо тюрьмы оказались в высоких кабинетах и рисковать не собирались».

Бывший украинский парламентарий полагает, что «в тот момент времени они готовы были отдавать Крым, Донбасс, половину Украины, только бы остаться где-то во власти и не быть арестованными как государственные преступники».

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