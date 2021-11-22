Дмитрий Кулеба считает, что Владимир Путин рассматривает возможность наступления на Украину

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22 ноября 2021, 11:04

Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предполагает, что президент РФ Владимир Путин реально рассматривает возможность наступательной операции на Украину.

Министр иностранных дел Украины считает, что главная цель России — делать Украину максимально слабой. Как заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24", "дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере, Россия начиная с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные средства",- передаёт RT.

Владимир Путин, высказываясь о заявлениях по поводу якобы подготовки российской стороны к вторжению на Украину, сказал, что таких алармистских заявлений пока не видел

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