Премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал Вишеградскую группу для обсуждения ситуации c мигрантами на границе с Белоруссией

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22 ноября 2021, 10:48 Источник: ТАСС

Матеуш Моравецкий, фото: Тwitter.com/MorawieckiM

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Вишеградскую группу, в которую также входят Венгрия, Словакия и Чехия, собраться для обсуждения ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Телеканал "Польсат" передал в понедельник, что новая встреча Вишеградской группы пройдет во вторник в Будапеште.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сегодня утром выступал на телевидении и сказал, Матеуш Моравецкий попросил Вишеградскую группу собраться в связи с обострившейся геополитической ситуацией.

На этой неделе польский премьер посетит несколько государств, начиная со своего региона, стран, которые более других находятся под угрозой геополитических последствий.

В воскресенье Матеуш Моравецкий посетил Латвию, Литву и Эстонию, обсудил с руководителями стран Прибалтики миграционный кризис на границе с Белоруссией. Польский премьер заявил, что события на границе - часть гибридной войны, другие элементы которой - ситуация на Украине и рост цен на энергию.

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