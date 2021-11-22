В Латвии на Адажском полигоне начались учения НАТО Winter Shield 2021

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22 ноября 2021, 10:22

фото: pixabay.com

В Латвии на Адажском полигоне в понедельник начались учения НАТО Winter Shield 2021 ("Зимний щит"). Международные военные учения будут проходить в этой прибалтийской стране до 4 декабря.

Министерство обороны республики сообщило, что в маневрах примут участие военнослужащие механизированной пехотной бригады сухопутных сил Латвии, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, представители земессардзе (народного ополчения), а также Европейское командование Вооруженных сил США, передает ТАСС со ссылкой на СМИ Латвии.

В ходе учений ежедневно в период с 09:00 до 23:00 по местному времени будут проводиться боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Военная техника латвийских и сил НАТО будет перемещаться по дорогам республики, а военные самолеты - совершать полеты в воздушном пространстве.

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