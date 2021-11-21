Обозреватель газеты Ouest-France Казенав перечислил три региона Европы, в которых может начаться большая война

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21 ноября 2021, 20:55 Источник: РИА Новости

Joyce Costello/Planetpix/Global Look Press

На страницах газеты Ouest-France появился материал, в котором говорится, что большая война может начаться в любом из трех европейских регионов. Обозреватель Фабьен Казенав отметил, что в ЕС в последние недели особенно опасаются начала вооруженного конфликта на европейском континенте.

Эксперт подчеркнул, что сегодня наблюдается обострение ситуации на рубежах Европы в связи с большим количеством мигрантов. Они, как известно, находятся на белорусско-польской границе. Минск обвиняет Варшаву в миграционном кризисе, а Польша винит в ситуации Белоруссию. Казенав допустил случайный инцидент с участием военных в этом регионе.

Кроме того, обозреватель назвал еще одну точку сильного напряжения в Европе. Речь идет о российско-украинской границе. Если между Киевом и Донбассом начнется война, то, как предположил эксперт, Россия может заступиться за ЛДНР. Также Казенав допустил начало гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

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