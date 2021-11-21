Бумажный сертификат «Спутника» будет действовать в Греции

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21 ноября 2021, 13:09 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото:ria.ru

Греция признала вакцину "Спутник V" и теперь россияне смогут предъявлять сертификат в бумажном виде для похода в госучреждения, таверну, рестораны, магазины и это несмотря на то что греческое цифровое приложение не распознает ее QR-код. Это подтвердил на брифинге в министерстве здравоохранения генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Приток туристов в Грецию продолжается, и проблема, связанная с тем, что цифровое приложение, которое используется для проверки их сертификатов, не распознает вакцины третьих стран и были конкретные инциденты, касающиеся российского "Спутника V".Так, возникали проблемы с обслуживанием туристов в ресторанах и других закрытых помещениях, где требуется предъявление сертификата.

По словам Фемистоклеуса, сертификат из РФ действительно не распознается цифровым приложением, хотя вакцина присутствует в списке препаратов, признанных Национальным комитетом по вакцинации в сфере туризма. "Эти граждане покажут его на бумаге, и это будет принято. Вопрос больше касается цифрового сертификата, потому что для его распознавания требуется сотрудничество с другими странами и многие страны не предоставляют "ключи", чтобы его можно было распознать", - сказал представитель ведомства."QR-код, используемый для "Спутника" или другой вакцины, - это не только наша работа, также должно быть сотрудничество другого государства, - продолжил Фемистоклеус. - По крайней мере, мы в Греции являемся одной из самых гибких стран с точки зрения признания других сертификатов".

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