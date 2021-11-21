RT: Почему в Польше обвинили Россию в обострении энергетического кризиса в Европе

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21 ноября 2021, 12:28

фото: pixabay.com

В Польском институте международных отношений (PISM) заявили, что Россия использует энергетический кризис в Европе, чтобы усилить зависимость Евросоюза от поставок российского газа. По мнению экспертов, Варшава пытается доказать, что Москва использует газ как «оружие», и на основании этого добиться новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

PISM выпустил бюллетень, в котором обвинил Россию и компанию «Газпром» в попытке обострить энергокризис в Европе,- передает RT. Эксперты назвали публикацию лицемерием на фоне недавнего обращения польской PGNiG к «Газпрому» с просьбой снизить цены на газ.

Польские аналитики отмечают, что Россия настаивает на ускоренной сертификации «Северного потока — 2». Они опасаются, что с запуском газопровода Россия может прекратить поставки газа через Украину и магистраль Ямал — Европа.

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