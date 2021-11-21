Рогозин: противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, и Минобороны провело испытания

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21 ноября 2021, 10:58

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos, globallookpress.com

В России давно разрабатывают противоспутниковое оружие, и это не является секретом. А сейчас настало время, и министерство обороны провело испытания системы.

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал, что противоспутниковое оружие - это очевидная вещь, которой Россия должна обладать, не только группировкой, которая есть у Минобороны и которая выводится средствами выведения, которые изготавливают предприятия "Роскосмоса".

Рогозин отметил, что Россию в последнее время беспокоит интенсивность деятельности американских разведывательных спутников, а также вывод в космос США и НАТО потенциальных носителей оружия.

В США ранее распространили информацию, что российские военные сбили в космосе советский спутник. В Минобороны подтвердили, что сбит недействующий космический аппарат "Целина-Д", который находился на орбите с 1982 года. Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл, что противоспутниковая система успешно, "ювелирно поразила старый спутник".

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