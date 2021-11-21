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БелТА: Лукашенко предупредил Запад об угрозе ядерной войны с участием НАТО и России

, 09:18 Источник: БЕЛТА

БелТА: Лукашенко предупредил Запад об угрозе ядерной войны с участием НАТО и России
А. Лукашенко и С. Розенберг, фото с сайта president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток развязать войну на территории Белоруссии и предупредил, что если война случится, то она будет ядерной и с участием НАТО и России.

Александр Лукашенко 19 ноября дал интервью британской медиакомпании Би-би-си, телеканал обнародует его полностью на следующей неделе. В качестве интервьюера выступил ведущий международный обозреватель телекомпании Стивен Розенберг, который специализируется на тематике постсоветского пространства.  БЕЛТА опубликовало часть интервью белорусского президента.

"Вы молиться на нас должны до сих пор. ... Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами", - заявил Лукашенко. Он призвал вспомнить Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина.

Президент Белоруссии заявл, что с начала войны, за которую с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за потери, не про 100 лет, а Европа "ворвалась опять в этот дом", и вы "пытаетесь новую войнушку развязать".

"Если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это - ядерная война", - заключил Лукашенко.

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