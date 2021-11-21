Военный эксперт Анатолий Кравчук назвал слабое место вооружённых сил Украины

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21 ноября 2021, 08:37

фото: Паблик "Вооруженные силы Украины", Вконтакте

На службу в Вооружённые силы Украины нанимают кадры по принципу лояльности к украинским властям. Военный эксперт Анатолий Кравчук назвал самое слабое место украинской армии. В эфире телеканала "Украина 24" Кравчук раскрыл, что в настоящее время ВСУ крайне политизированы.

По словам военного эксперта, в украинскую армию людей подбирают не по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу правящей партии.

Как сказал Кравчук, "чем выше должность — тем больше работает этот принцип", - передает РИА Новости.

Украинские СМИ проводили опрос и выяснили, что в ВСУ растет недовольство. В подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава. Многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и служить дальше. Участники опроса поделились, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании принимать участие в войне речи вообще нет.

По их словам, обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто не занимается, только "красиво" докладывают о работе Министерству обороны.

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