CBS News: разведка США предупредила союзников в Европе о «военном вторжении» России на Украину в период похолодания

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21 ноября 2021, 08:19

фото: pixabay.com

Представители разведки США предупредили своих союзников в Европе о возможном «военном вторжении» России на территорию Украины с приходом холодов. Информацию о том, что на российское вторжение на украинскую территорию как-то зависит от изменения погоды, передал телеканал CBS News.

Якобы вероятность нападения возрастает «по мере того, как погода становится холоднее».

Это не первое СМИ в США, выдавшее подобную версию.Газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц писала ранее, что представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России напасть на Украину.

Президент РФ Владимир Путин называл такие заявления алармистскими, - передает РИА Новости.

Украина и страны Запада в последнее время нередко выражают обеспокоенность в связи со скоплением российских войск у границ Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно пояснил, что Россия не собирается ни на кого нападать, а перемещает свои войска в пределах своей территории так, как считает необходимым.

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