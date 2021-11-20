В Эстонии построят 130 км временных заграждений на границе с Россией для предотвращения нелегальной миграции

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20 ноября 2021, 21:54 Источник: ТАСС

Граница, Alexander Welsche/globallook.com

Правительство Эстонии призвало 1684 резервиста для установки временных заграждений на границе с Россией. Как сообщил министр обороны страны Калле Лаанет, на восточной границе будет установлено 130 км заградительной проволоки.

«В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции», - объяснил начало работ заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев. Его слова приводит агентство BNS.

Как сказано в сообщении агентства, работы начались на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

В субботу стало известно, что вопрос возведения заграждений на границе с Россией обсуждают в Финляндии.

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