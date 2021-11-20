Аргументы Недели В мире 13+

В Эстонии построят 130 км временных заграждений на границе с Россией для предотвращения нелегальной миграции

, 21:54 Источник: ТАСС

В Эстонии построят 130 км временных заграждений на границе с Россией для предотвращения нелегальной миграции
Граница, Alexander Welsche/globallook.com

Правительство Эстонии призвало 1684 резервиста для установки временных заграждений на границе с Россией. Как сообщил министр обороны страны Калле Лаанет, на восточной границе будет установлено 130 км заградительной проволоки.

«В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции», - объяснил начало работ заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев. Его слова приводит агентство BNS.

Как сказано в сообщении агентства, работы начались на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

В субботу стало известно, что вопрос возведения заграждений на границе с Россией обсуждают в Финляндии.  

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

В мире

Политолог Сатановский назвал стопроцентной вероятность будущей войны между Западом и Россией

Политолог Сатановский назвал стопроцентной вероятность будущей войны между Западом и Россией

Отечественный политолог Евгений Сатановский назвал стопроцентной вероятность будущего военного конфликта между Западом и Российской Федерацией. Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Генерал-лейтенант в запасе Бужинский заявил, что в случае войны армия РФ уничтожит ВСУ силами ВКС

Украинские власти и американское руководство обвинили Российскую Федерацию в том, что она будто бы сосредоточила на своих западных рубежах большое количество танков для вторжения на Украину. Генерал-лейтенант в запасе Евгений Бужинский, являющийся вице-президентом Российского совета по международным делам и председателем Центра политических исследований России, высказался об обвинениях в адрес Москвы на ток-шоу “60 минут”.

Политика

Общество

В мире

Общество

В мире

Политика

В мире

Политика

Политика

Общество

Политика

Политика

В мире

Общество

Культура

В мире

Культура