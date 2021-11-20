Американскому правительству следовало бы запретить «Black Lives Matter»

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20 ноября 2021, 19:13 Александр Крохмаль, Журналист

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«Блэк Лайвс Мэттер» («Жизни чёрных имеют значение») - ранее неизвестная организация, ныне превратившаяся во внушительную грозную силу, которая рискует подвергнуть дестабилизации все Соединённые Штаты. К лету 2020 года ввиду убийства преступника Джорджа Флойда, организация воспользовалась удачным шансом для «восхождения» и завоевала огромную популярность. Группировка виновна в призывах к насилию по отношению к белому населению, в призывах людей к массовым выходам на улицы и прочих преступлениях в США. 2020-й год едва не стал фатальным для всей американской державы. Но, тем не менее, прошедшие события вполне возможны в ближайшем будущем. Проблема так и не была решена властями, и радикалы до сих пор продолжают действовать в том же духе.

Организация «Блэк Лайвс Мэттер» давно превратилась в расистскую группировку, которую лучше бы ликвидировать или запретить. Выступая против расизма и дискриминации, агенты организации сами же повторяют действия тех, кого они в общем-то ненавидят. В описании движения сказано, что оно выступает против насилия по отношению к чернокожим, а также ведёт борьбу против произвола полиции. Вот только полицейским США в последнее время приходится не применять насилие, а наоборот – защищаться, и как раз от этих самых радикалов. Из-за агрессии данного движения страдают люди по всей Америке. В Европейских странах поступили мудро и не допустили разрастания данной группировки. Но в США ни при Трампе, ни при нынешнем президенте, проблему фанатиков никто не решает. Ни один из лидеров не удосужился применить силу и даже поставить радикалам ультиматум.

Недавний случай с Кайлом Риттенхаусом уже показал, что радикалы из «Блэк Лайвс Мэттер» не церемонятся ни с кем, даже с детьми. 17-летний подросток был вынужден применить оружие, чтобы спасти свою жизнь от двух темнокожих маньяков. И что же случилось после? Представители движения и сторонники радикализма потребовали отправить юного Кайла на пожизненное заключение. Впрочем, это только один из примеров агрессии фанатиков. «Блэк Лайвс Мэттер» окончательно перешли черту, и считают, что если белый защитился от темнокожего бандита, то значит, он умышленно применил оружие. То есть, по их мнению, темнокожим спокойно можно устраивать разбой и насилие. За прошедший год зафиксировано уже немало случаев, когда представители движения требовали посадить в тюрьму невиновных белых, которые просто защищали свою жизнь или имущество.

Тем не менее, группировка всё ещё остаётся легальной и не подвергается никаким запретам. Информационная пропаганда движения слишком сильна. Сайтов, где сидят радикалы и экстремисты, появляется всё больше. Особенно они активны в лентах комментариев для Youtube и в социальных сетях. Их большое количество наблюдается на территории Facebook. Американские власти никак не запрещают организацию и не приравнивают её к экстремистской. Более того, некоторые представители демократов даже идут на уступки радикалам и принимают законы по требованию фанатиков. Простые же американцы уже устали от бесконечной борьбы между «правыми» и «неправыми». Они не раз писали в комментариях, что просто хотят жить спокойно, и чтобы вся эта «бессмысленная бойня» прекратилась.

«Блэк Лайвс Мэттер» несомненно виновны и в разрастании пандемии. Из-за массовых выходов на улицы людей в прошлом году, коронавирус распространился практически по всем территориям США. Государство до сих пор стоит на самом первом месте по числу заражений. Число погибших вот-вот достигнет отметки в 800 000 человек. От вирусного распространения не спасает даже массовая вакцинация, устроенная правительством.

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