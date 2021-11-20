Косачёв назвал предложение США ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину «размахиванием дубинкой без повода»

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20 ноября 2021, 13:01

Federation Council of Russia, globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал идею сенатора-демократа, главы комитета по международным отношениям сената США Боба Менендеса ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину.

Российский политик назвал предложение Боба Менендеса «размахиванием санкционной дубинкой без повода». Косачёв отметил, что неоднократными вторжениями на территории суверенных стран отличаются США, но только не Россия.

Российский сенатор заявил, что американский сенатор, видимо, живет на другой планете, а его инициатива подтверждает новую деструктивную тенденцию в линии США в международных делах, угрожая контрдействиями за действия, которые не совершены и по определению совершены быть не могут,- передаёт "Интерфакс".

Напомним, Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, предусматривающую санкции против России в случае ее вторжения на Украину и захват ее территорий.

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