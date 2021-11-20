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Глава итальянскго фармрегулятора Никола Магрини предложил вакцинировать третьей дозой всё население Италии

, 12:19

Глава итальянскго фармрегулятора Никола Магрини предложил вакцинировать третьей дозой всё население Италии
Cecilia Fabiano/LaPresse.cecilia, globallookpress.com

Руководитель Итальянского агентства по лекарствам Никола Магрини предложил распространить вакцинировать третьей дозой препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19 все население Италии. В интервью газете La Repubblica, опубликованном в субботу, гендиректор фармрегулятора Италии заявил, что вакцины от коронавирусной инфекции нового типа эффективны и безопасны. Страна имеет достаточный запас препаратов. Никола Магрини уверен, что третья доза значительно укрепит защиту людей.
По его словам, будет целесообразным, чтобы в ближайшие месяцы вакцинация была постепенно распространена на всех. Эксперт также сообщил что власти Италии рассматривают возможность сократить с шести до пяти месяцев интервал между первым полным циклом вакцинации и введением бустерной дозы.
С осени в Италии проводится ревакцинация от COVID-19. Третью прививку сделали более 3 млн человек - граждане с серьезными проблемами со здоровьем и старше 60 лет.
С 1 декабря бустерную дозу смогут получить все граждане в возрасте 40 лет и старше. Полностью в Италии вакцинированы почти 85% населения страны старше 12 лет, - передает ТАСС.

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