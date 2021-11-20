В Чехии резко выросло число новых случаев заражения за сутки COVID-19

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20 ноября 2021, 11:14

Ludek Perina, globallookpress.com

В Чехии в пятницу, 19 ноября, медики сообщили о 22 936 новом случае заражения коронавирусом. В республике зафиксирован максимальный суточный прирост числа заболевших за период пандемии.

По информации Минздрава Чехии, число выявленных в пятницу случаев заражения COVID-19 почти на 10 тысяч превысило показатель предыдущего дня.

Днем ранее в стране, в которой проживает 10 миллионов человек, было выявлено 13 374 новых случаев заболевания ковидом.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 за время пандемии в Чехии достигло 1 980 849. Из них вылечились 1 751 539 человек. 32 005 жителей страны с подтвержденным ковидом скончались. В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Вакцинированы 6 226 142 человека.

В Чехии можно привиться препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, - передает ТАСС.

За минувшие сутки общее количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Германии увеличилось на 63 924.

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