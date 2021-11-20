Аргументы Недели В мире 13+

В Чехии резко выросло число новых случаев заражения за сутки COVID-19

, 11:14

В Чехии резко выросло число новых случаев заражения за сутки COVID-19
Ludek Perina, globallookpress.com

В Чехии в пятницу, 19 ноября, медики сообщили о 22 936 новом случае заражения коронавирусом. В республике зафиксирован максимальный суточный прирост числа заболевших за период пандемии.

По информации Минздрава Чехии, число выявленных в пятницу случаев заражения COVID-19 почти на 10 тысяч превысило показатель предыдущего дня.

Днем ранее в стране, в которой проживает 10 миллионов человек, было выявлено 13 374 новых случаев заболевания ковидом.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 за время пандемии в Чехии достигло 1 980 849. Из них вылечились 1 751 539 человек. 32 005 жителей страны с подтвержденным ковидом скончались. В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Вакцинированы 6 226 142 человека.

В Чехии можно привиться препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, - передает ТАСС.

За минувшие сутки общее количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Германии увеличилось на 63 924. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Аналитик Артамонов об ответе России в случае массового применения ВСУ Bayraktar TB2 в Донбассе: «Мало не покажется никому»

Аналитик Артамонов об ответе России в случае массового применения ВСУ Bayraktar TB2 в Донбассе: «Мало не покажется никому»

В результате ответа России в случае массового применения Вооруженными силами Украины беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе «мало не покажется никому». Об этом заявил военный аналитик Александр Артамонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Общество

Культура

Общество

Происшествия

Политика

Политика

В мире

Общество

Общество

Происшествия

Политика

Происшествия

Общество

Происшествия

Политика

Общество