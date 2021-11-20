Глава украинского космического агентства Владимир Тафтай сообщил об участии Украины в строительстве космопорта в Канаде

Украинское и канадское космические агентства подписали заявление о партнерстве, и Украина примет участие в строительстве космопорта в Канаде. Представители посольства Украины в Канаде сообщили, что «первый камень» пускового комплекса заложен в канадской провинции Новая Шотландия.
На стартовом космопорте, проект которого реализует канадская компания Maritime Launch Services, будет использоваться украинская ракета-носитель Циклон 4М, говорится в публикации в Facebook.
Руководитель космического агентства Украины Владимир Тафтай также в Facebook поведал, что командный центр стартовой площадки назовут в честь экс-главы конструкторского бюро «Юг» Александра Дегтярева.
Владимир Тафтай в своем на презентации в Канаде подчеркнул важность проекта не только для развития космического сотрудничества Украины и Канады, но и для дальнейшего укрепления отношений двух государств.
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