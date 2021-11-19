Американские сенаторы повздорили из-за уроженки СССР при утверждении ее на должность в Минфине

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19 ноября 2021, 19:26 Источник: "Свободная пресса"

Сауле Омарова, Rod Lamkey - CNP/globallook.com

Сенаторы-республиканцы скептически отнеслись к кандидатуре уроженки Советского Союза казашки Сауле Омаровой, которую президент Байден выдвинул на должность главы управления валютного контроля Минфина США.

Слушания проходили в банковском комитете сената Конгресса США. Республиканец Джон Кеннеди поинтересовался у Омаровой, как к ней обращаться: «профессор или товарищ». Омарова в ответ на это заявила, что она родилась и выросла в СССР, и все в этой стране были комсомольцами.

Кеннеди на этом не успокоился и попросил претендентку на пост поискать в своем архиве копию заявления о выходе из комсомола. Сауле Омарова парировала: она не коммунистка, а «американка».

В защиту Омаровой выступил сенатор-демократ Шеррод Браун. Он заявил, что Сауле Омарова достойна занять пост главного политического регулятора национальной банковской системы и упрекнул Кеннеди в том, что «называть кандидата товарищем ниже достоинства» сентатора Конгресса.

Ранее сегодня американские конгрессмены Коэн и Уилсон предложили не признавать Путина президентом России в 2024 году.

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