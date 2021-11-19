Запуск «Северного потока-2» откладывается на неопределённое время

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19 ноября 2021, 12:42

Немецкий регулятор приостановит сертификацию газопровода «Северный поток-2». Она продолжится после того, как оператор проекта Nord Stream 2 AG зарегистрирует дочернюю компанию и делегирует ей часть функций по управлению.



После этого газопровод будет соответствовать требованиям закона ЕС и ФРГ. Однако сроки организации дочерней компании пока не известны. Это означает, что запуск может быть отложен на неопределённое время, которое будет сопровождаться новыми ценовыми взлётами и падениями на энергоносители. В пресс-службе Nord Stream 2 AG сообщили, что проводятся все необходимые мероприятия для продолжения сертификации.



Эксперты пока не могут определить юридический статус будущей дочерней компании. Это может быть отдельная структура, либо новое акционерное общество. По мнению политологов, Европейская комиссия и западные структуры особо заинтересованы в удорожании российского проекта. Это позволит нанести ущерб России и предложить Европе закупать американский газ на более выгодных условиях.



Дополнительные риски для газопровода создаёт и переизбрание правительства Германии. Если в новый федеральный парламент придут «Зелёные», они будут создавать серьёзные препятствия проекту до тех пор, пока не остановят его полностью.

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