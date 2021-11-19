Военкор Коц обратил внимание на игнорирование международными инстанциями геноцида русского населения Донбасса

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19 ноября 2021, 12:28

Фото: shutterstock.com

Недавно граждане Донецкой Народной Республики (ДНР) подали иски в ряд международных инстанций с просьбой расследовать преступления Украины на территории республик Донбасса, называя их геноцидом и русскоязычного населения. Их инициативу поддержал военный корреспондент «Комсомольской Правды» Александр Коц, который сам многократно посещал зону боевых действий в ДНР.

Письмо описывает огромное число человеческих жертв, а также многочисленные разрушения городов, которые оставила после себя операция ВСУ в Донбассе. Данное сообщение было направлено в Международный уголовный суд (МУС), Международный суд (МС), Управления верховного комиссара по правам человека (УВКЧП), Совет Безопасности ООН, организация Amnesty International и Human Rights Watch.

Александр Коц подчеркнул важность данного обращения. По мнению военкора, следует постоянно напоминать о преступлениях киевского режима в Донбассе в медиапространстве. Особенно в тот момент, когда западные СМИ пытаются выставить Россию виновной в том, что она спровоцировала Украину.

«Я считаю, что надо бить во все колокола и стучать во все двери. И это уже не первая такая инициатива. Куда только не писали — были и обращения в Европейский суд по правам человека, который почему-то антироссийские дела рассматривает очень быстро, а дела, в которых мирное население Донбасса жалуется на Украину, почему-то задвигаются на дальнюю полку…Надо максимально широко рассказывать о преступлениях Киева в Донбассе с привлечением всех возможных лиц», — считает спецкор.





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