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19 ноября 2021, 11:49

Китайские корабли береговой охраны обстреляли филиппинские суда, которые везли пищу солдатам, охраняющим риф в Южно-Китайском море. Манила сообщила об обращении к США за военной помощью в случае провокации.



Конфликт Китая с государствами Южно-Китайского моря не только не утихает, но и может перерасти в военное столкновение. Китай не готов к отказу от базы на острове Хайнань. Пекин претендует на всё Южно-Китайское море. Боевые корабли КНР стали очень часто сталкиваться с судами Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Тайваня. На самых крупных отмелях Китай создал ракетные базы. Чтобы отстоять свои морские территории, Манила планирует отправить в район корабли береговой охраны.



ВМС Филиппин специально посадили на мель морское судно Sierra Madre два десятилетия назад. На нём находится небольшой контингент морской пехоты. Нападение на данное сооружение будет рассчитываться Филиппинами как нападение на государство. Вашингтон регулярно заверяет Манилу о выполнении своих обязательств по защите филиппинской территории. Филиппины фактически усилили синдром разгорающейся холодной войны. Однако Китай готов к борьбе с установлением американского доминирования в регионе. Пекин создал в море достаточное количество военных баз, чтобы отразить провокации противников.





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