Ларри Кингу сегодня могло бы исполниться 88 лет

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19 ноября 2021, 11:11 Наталья Полянская

Ровно 88 лет прошло со дня рождения выдающегося американского тележурналиста Ларри Кинга.



Лоренс Харви Зейгер родился 19 ноября 1933 года в Бруклине, в семье еврейских эмигрантов. Отец мальчика скончался от сердечного приступа. Тогда Ларри перестал посещать школу. Совершенно случайно он встретил директора по подбору персонала канала CBS, он предложил начинающему журналисту уехать во Флориду, где рост рынка массовой информации только набирал высоту.



У Кинга прямой подход к беседе. Стиль его интервью – откровенный, ироничный и саркастичный. Именно этот подход привлекал многих персон, которые бы ни за что не дали интервью другим журналистам.

За свою творческую карьеру он провёл более пятидесяти тысяч интервью с политиками, селебрити, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Интервьюер является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призёром премии «Cable ACE».



Ларри Кинг был женат восемь раз на семи женщинах. Со своей последней женой, певицей и телеведущей Шоун Сауфвик он оформил брак, за трое суток до операции на сердце.



2 января 2021 года Ларри Кинг был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус и умер через 21 день на 88-м году жизни.

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