Пилотный закон о Киеве ослабит политические позиции мэра Виталия Кличко

Аргументы Недели → В мире 13+

19 ноября 2021, 11:10

Украинский парламент уже на протяжении двух лет работает над законом о столице государства. Центральная власть пытается навести управленческий порядок в Киеве. Эксперты заметили в таких стремлениях центральной власти ослабить политические позиции мэра Киева Виталия Кличко.



Президенту Украины Владимиру Зеленскому потребовалось получить контроль над киевской властью на случай участия в президентской гонке на второй срок. Киев считается неподконтрольным Зеленскому городом. Виталий Кличко имеет серьёзную поддержку электората, что может создать большую головную боль для Зеленского и его команды.



В 2014 году Кличко обратился к своим избирателям с просьбой поддержать на президентских выборах Петра Порошенко. Это добавило ему несколько процентов выигрышных голосов. Киевский градоначальник неоднократно разоблачал желание Зеленского сменить власть в столице государства. Подтверждением тому являются многочисленные обыски в административно-управленческих подразделениях Киева. Новый закон о столице сократит полномочия Кличко. Он сможет заниматься только хозяйственными, строительными и коммунальными вопросами. Политикой займётся другой человек, скорее всего из состава лидирующей партии. Закон о Киеве является пилотным. После обкатки он будет применяться на других городах для разрушения системы местного самоуправления.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости