Генерал Москаль заявил, что существует угроза взрывов на АЭС Украины

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18 ноября 2021, 19:32 Источник: РИА Новости

Julian Stratenschulte/Global Look Press

Украинской атомной энергетике грозит серьезная опасность. Такого мнения придерживается генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль.

Он отметил, что в настоящее время на АЭС страны энергоблоки работают со значительной загрузкой. По его словам, это может “закончиться большой трагедией” для Украины.

“Надо свечку поставить за то, чтобы... не взорвалось, потому что все - старье”, - сказал Москаль.

Многие эксперты опасаются не “большой загрузки” АЭС, а решения Киева задействовать на своих станциях топливо Westinghouse из Соединенных Штатов.

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