Аргументы Недели В мире 13+

Генерал Москаль заявил, что существует угроза взрывов на АЭС Украины

, 19:32 Источник: РИА Новости

Генерал Москаль заявил, что существует угроза взрывов на АЭС Украины
Julian Stratenschulte/Global Look Press

Украинской атомной энергетике грозит серьезная опасность. Такого мнения придерживается генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль.

Он отметил, что в настоящее время на АЭС страны энергоблоки работают со значительной загрузкой. По его словам, это может “закончиться большой трагедией” для Украины.

“Надо свечку поставить за то, чтобы... не взорвалось, потому что все - старье”, - сказал Москаль.

Многие эксперты опасаются не “большой загрузки” АЭС, а решения Киева задействовать на своих станциях топливо Westinghouse из Соединенных Штатов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

Набиуллина заявила о двузначных значениях продовольственной инфляции в России

Набиуллина заявила о двузначных значениях продовольственной инфляции в России

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что инфляция в нашей стране была низкой не так долго, всего четыре года в районе цели четыре процента.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Экономика

Общество

Общество

Общество