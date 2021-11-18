Премьер Польши Моравецкий сообщил о 20 000 находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов

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18 ноября 2021, 18:41 Источник: tass.ru

Ulf Mauder/Global Look Press

На белорусской территории на сегодняшний день находятся порядка 20 000 нелегальных мигрантов. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В интервью немецкой газете Bild политик отметил, что на границе Белоруссии и Польши не исключается серьезная эскалация миграционного кризиса. При этом он поспешил обвинить в сложившейся ситуации главу российского государства и белорусского президента.

“Мы не можем ничего исключать. Лукашенко и Путин явно следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность и дестабилизировать Запад. Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных действий”, - сказал Моравецкий.

Кроме того, премьер-министр поблагодарил лидеров стран Североатлантического альянса за поддержку, которую они оказывают Варшаве в ситуации с нелегалами. Он заключил, что в случае прекращения потока беженцев ЕС поможет им вернуться на их родную землю.

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