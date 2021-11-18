Daily Express: Аналитики Global Firepower сравнили возможности британской и российской армий

На фоне усиливающихся опасений по поводу вероятного “вторжения” Российской Федерации на Украину Лондон принял решение поддержать свой ВМФ. Соответствующая информация появилась на страницах издания Daily Express.
Британские эксперты задумались о том, как вооруженные силы Соединенного Королевства смотрятся в сравнении с российскими. Отмечается, что Киев и Лондон заключили сделку, согласно которой Украина будет брать у Британии кредиты на приобретение ее ракет и военных кораблей. Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес заявил, что Лондон обеспокоен российской военной активностью близ украинских границ.
В публикации привели данные портала Global Firepower. Речь идет о рейтинге военной мощи. Сообщается, что у РФ вторые по силе ВС на планете, ее опережают лишь Соединенные Штаты. Согласно представленной информации, общая численность личного состава британских ВС - 275,66 тыс. служащих, тогда как российских 3 млн. ВВС РФ превосходят британские силы в 5,6 раза.
Кроме того, Россия имеет в своем распоряжении 12 950 танков, а Британия - всего 227. У РФ 16 миноносцев и 62 субмарины, а у Соединенного Королевства - 6 и 10 соответственно. Хотя, как сказано в материале, в Британии есть два авианосца, а в РФ всего один.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости