Байден подыскивает нового вице-президента вместо Камалы Харрис?

Аргументы Недели → В мире 13+

18 ноября 2021, 16:55

Подготовка Белого дома к встрече глав США и Китая сопровождалась скандалами и расследованиями. Тележурналисты сообщали о сложных отношениях лидера страны Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Одни обвиняли её в некомпетентности, другие считали, что ей не дают работать.



Эксперты не исключают, что Байден готовит кресло для нового вице-президента. Телеканал CNN заявил о росте недоверия между политиками. Ряд экспертов называют Харрис следующим президентом страны, так как Байден может не согласиться идти на второй президентский срок. Команда Байдена опасается появления поблизости независимых фигур. Все инициативы помощников президента пресекаются.



Харрис является первой в истории США цветной женщиной, занимающей столь высокий государственный пост. Претензии со стороны политиков и общества идут в адрес вице-президента из-за продолжающегося миграционного кризиса. По рангу именно она должна решать данную проблему. Весной она заявила журналистам, что такой проблемы с мигрантами нет, но это можно расценить и как целенаправленное удаление Харрис от решения вопроса другими игроками Белого дома. Расследования и претензии в адрес Камалы Харрис посыпались после её рабочей поездки в Европу. Она встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсуждала в рамках Парижского форума многие международные вопросы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости