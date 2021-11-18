Посол Украины в Германии Мельник заявил, что Киев направит на границу с Белоруссией 8500 полицейских

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18 ноября 2021, 17:00 Источник: lenta.ru

Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Украинские власти направят к белорусской границе 8500 сотрудников полиции в связи с обострением ситуации с нелегалами. Соответствующее заявление сделал в Twitter украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Дипломат подчеркнул, что Киев обеспокоен вероятным перенаправлением нелегальных мигрантов с белорусско-польской границы на украинскую. В связи с этим, как отметил Мельник, власти решили укрепить рубежи своей страны.

Ко всему прочему, посол не исключил, что на Украине начнет действовать режим чрезвычайного положения. Мельник также отметил, что за нынешнюю ситуацию на границе Белоруссии и Польши несет ответственность глава российского государства Владимир Путин.

“Пришлите Путину жесткий сигнал о том, что его тактика дестабилизации и его попытки шантажа - будь то путем поставки газа, мигрантов или стягивания войск - не принесут желаемого результата”, - призвал дипломат.

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