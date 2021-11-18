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В Минобороны Белоруссии заявили, что авиация НАТО увеличила количество полетов вдоль границ республики

, 16:40 Источник: РИА Новости

В Минобороны Белоруссии заявили, что авиация НАТО увеличила количество полетов вдоль границ республики
Jaroslav Ozana/Global Look Press

В последнее время у границ Белоруссии увеличилась интенсивность полетов разведывательной и боевой авиации государств Североатлантического альянса. Данная информация поступила от оборонного ведомства республики.

Отмечается, что ситуацию у границ страны отслеживают средства радиотехнической и радиолокационной разведки. Активность полетов наблюдается также в украинском воздушном пространстве.

В белорусском Минобороны подчеркнули, что общее число полетов за последнее время выросло примерно в два раза. Что касается привлекаемой американскими ВВС авиации, то ее количество увеличилось в полтора раза. В министерстве указали на дальнейшую эскалацию обстановки вокруг Белоруссии.

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