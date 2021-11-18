Американцы обвиняют русских в создании мифов о вреде вакцинации

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18 ноября 2021, 15:54

В многонациональном нью-йоркском районе Куинс исследователи изучали отношение к вакцинации во время пандемии коронавируса. Отряд волонтёров от городских чиновников уговаривал представителей разных общин вакцинироваться. К каждой языковой культуре требовался индивидуальный подход. Из мифов о коронавирусе в Куинсе уже можно собрать целый сборник суеверий.



К примеру, в домах еврейской общины появились брошюры о неэффективности вакцины и её возможностях по изменению ДНК. В подкорку еврейского населения вмуровали различные комплексы ещё несколько тысяч лет назад. Нация, которую насильно крестили другой верой, боится вакцинации и не доверяет белым. По этой же причине от прививок воздерживаются гаитяне, проживающие на территории Бруклина. В польских районах породили слухи о сокращении католиков посредством вакцинации населения. Верить в них полякам помогает историческая память о разделе родного государства.



Американцы считают, что к порождению различных слухов о вакцинации, причастны русские. Сетевая группировка из Санкт-Петербурга, владеющая всеми языками жителей, населяющих Нью-Йорк, якобы сеет в социальных сетях и на различных порталах слухи о тайном правительстве, смертельности инъекций и прочем.





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