Нелегальные мигранты задействовали лодки для переправы через реку Буг на польской границе

Аргументы Недели → В мире 13+

18 ноября 2021, 15:18 Источник: РИА Новости

Ulf Mauder/Global Look Press

Беженцы пустили в дело лодки, чтобы переправиться через границу Польши и Белоруссии. Этой информацией поделился Надбужаньский отряд польской Пограничной стражи.

Некоторое время назад от пограничников Польши поступила информация о нелегальных мигрантах, которые попытались пересечь пограничную реку Буг вплавь. По меньшей мере один из них погиб. Об этом рассказал представитель погранотряда Дариуш Синицкий.

“Возле села Славатичи патрулирующие границу солдаты заметили трех человек в лодке на пограничной реке Буг. При виде силовиков эти люди повернули назад”, - сказал он.

Кроме того, Синицкий подчеркнул, что на стороне Белоруссии на берегу солдатам Польши удалось обнаружить нелегалов, которые прятались в кустах. Он допустил, что они хотели оказаться на польской территории.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости