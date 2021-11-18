Политолог Сергей Марков прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе: искусственный политический кризис

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18 ноября 2021, 15:11 Источник: Свободная пресса

Ulf Mauder, globallookpress.com

Политолог Сергей Марков прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе. По мнению эксперта "Свободной прессы", ситуация на границе Белоруссии и Польши является искусственным политическим кризисом, сформированным действиями властей этих двух стран.

Марков полагает, что ответственность за кризис лежит как на Польше, так и на Белоруссии, но больше ответственность должна лежать на польских властях.

Политолог напомнил, что до кризиса власти Беларуси брали на себя работу польских пограничников и полностью охраняли границу от возможных мигрантов с Ближнего Востока.

Марков считает, что после того, как власти Польши затеяли гибридную войну против Белоруссии после событий летом прошлого года, по решению Александра Лукашенко охрана прекратилась.

Марков видит несколько сценариев разрешения ситуации. По словам политолога, "в первом варианте — такое бесчеловечное состояние будет продолжаться", и вот-вот настанет зима.

Польша хочет, чтобы Белоруссия содержала мигрантов за свой счет, строила лагеря для беженцев, чтобы экономически страдали белорусске граждане. Лукашенко хочет, чтобы поляки взяли на себя хоть какие-то обязательства, и тогда белорусы могут вернуться к охране границы.

ЕС надеется воспользоваться моментом, чтобы максимально наказать Белоруссию и Россию, при этом, не за миграционный кризис, а за то, что Минск и Москва не подчиняются Западу. Россия при поддержке Германии готова выступить посредником в конфликте, чтобы помочь Польше и Белоруссии урегулировать отношения.

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