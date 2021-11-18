Иран обвиняют в подпольном производстве ядерного оборудования

Аргументы Недели → В мире 13+

18 ноября 2021, 14:51

Иран продолжает наращивать производство комплектующих для центрифуг, обогащающих уран. Западные дипломаты считают, что исламская страна не прекращает ядерные разработки, а совершенствует и увеличивает их. Целесообразность переговоров по «ядерной сделке» в Австрии оказалась под угрозой.



В газете Wall Street Journal сообщается о создании в городе Кередж предприятия по производству роторов и мембран для центрифуг. Международные инспекторы не смогли получить доступ на данный объект. По данным различных ведомств, в Иране может находиться до 170 современных центрифуг, которые позволят получить ядерное оружие в самое ближайшее время.



Летом израильские беспилотники нанесли несколько ударов по предприятию в Кередже. Но специалисты смогли восстановить работу объекта и продолжить выпуск устройств. Западные дипломаты не видят смысла вести переговоры с Тегераном, пока он не предоставит точные сведения о наличии и характере оборудования, предназначенного для обогащения урана.



Посредством создания стратегического вооружения Иран оказывает давление прежде всего на США. Позиции западных государств по наличию ядерного орудия в исламской стране едины. Но Тегеран не верит Вашингтону, который один раз его уже обманул.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости