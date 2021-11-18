Немецкий депутат Эрнст назвал «реалистичными» слова Лукашенко о прекращении транзита газа в Европу

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18 ноября 2021, 12:47

Александр Лукашенко, фото: Alex Halada/Global Look Press

Депутат бундестага Клаус Эрнст прокомментировал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть поставки газа в страны Евросоюза в ответ на санкции. Через Минск идет магистральный экспортный трубопровод «Ямал – Европа».

Клаус отметил, что «воспринимает реалистичным всё», что говорит Лукашенко. По его словам, эта ситуация в очередной раз доказывает, что европейским странам нужен российский трубопровод «Северный поток - 2».

«В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода «Ямал», который проходит через Белоруссию»,- пояснил депутат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Белоруссию в Европу. Российский лидер уточнил, что не одобряет намерения своего коллеги.

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