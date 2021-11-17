Границу ЕС штурмуют курды, дома которых уничтожили войска НАТО и ЕС

Аргументы Недели → В мире 13+

17 ноября 2021, 17:41

Ситуация с беженцами на границе между Белоруссией и Польшей начала осложняться во второй половине октября. Но беженцы из ряда стран Ближнего Востока были в Белоруссии и ранее – где-то с лета местные жители стали отмечать прилёт групп людей характерной внешности с вещами, которые искали временное жильё в Минске и других городах. И это притом что сейчас въезд в РБ из-за ковидных ограничений весьма затруднён. Но у этих людей возможности были.



Затем они стали пытаться переходить границу, стремясь в Германию. Сейчас же беженцев скопилось, по разным оценкам, до 15 тысяч. По меркам ЕС – это не о чем говорить. В Испании, Италии и других странах ЕС в сутки высаживается с лодок несколько тысяч людей из Африки. Назад их не отправляют. А тут на границе находится толпа в несколько тысяч активно пытающихся перейти границу – и из этого раздули целый кризис и никого не пускают. Беженцы из Африки или Ближнего Востока с лодок в Италии какие-то, видимо, более правильные, чем те, кто идёт пешком из РБ?



Это в основном курды из Ирака, а также из Сирии. Говорят, в основном они из утраченного курдами анклава Африн, где ныне заправляют турки. Так что по логике вещей, если вспомнить, кто участвовал в разорении Ирака и кто помогал боевикам в гражданской войне в Сирии, то принимать этих людей обязаны и ЕС, и сами США. Но, видно, боятся.



На сегодняшний день мы имеем в приграничной с РБ полосе группировку порядка 15 тыс. военных польских сухопутных войск из двух дивизий с запада Польши и одной – с границы с КОР. Вероятно, усиление будет продолжаться и далее. Польша грубо нарушает Венский документ 2011 г. о мерах доверия – по нему стороны обязаны уведомлять о переброске сил более 9 тыс. человек в приграничные зоны «мер укрепления доверия», если эти силы в составе одной дивизии или не менее двух бригад или полков из разных дивизий. И допускать туда инспекции сопредельной стороны. А от сосредоточения контингентов более 13, 5 тыс. человек в приграничных зонах следует воздерживаться. Зачем Польша всё это делает? Есть версия из разряда фантастических – Польша планирует какую-то кровавую провокацию на границе с последующей попыткой «блицкрига» и оккупации части белорусской территории, как полагают, «по старой границе» Польши.



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