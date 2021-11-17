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Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «скучными»

, 17:06

Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «скучными»

Британский режиссер Ридли Скотт назвал «чертовски скучными» фильмы про супергероев.

Продюсер заявил, что слабый сценарий - это основная претензия к кинокомиксам: «Я думаю, я сделал три отличных фильма по супергеройскому сценарию. Один из них — это «Чужой» с Сиугрни Уивер. Еще чертов «Гладиатор» и Харрисон Форд (в «Бегущем по лезвию»)».

Скотт задался вопросом, почему в современных супергеройских блокбастерах нет интересного сюжета. По мнению режиссёра, такие проекты спасают лишь спецэффекты.

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