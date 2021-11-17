Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «скучными»
17 ноября 2021, 17:06 Анастасия Иванова
Британский режиссер Ридли Скотт назвал «чертовски скучными» фильмы про супергероев.
Продюсер заявил, что слабый сценарий - это основная претензия к кинокомиксам: «Я думаю, я сделал три отличных фильма по супергеройскому сценарию. Один из них — это «Чужой» с Сиугрни Уивер. Еще чертов «Гладиатор» и Харрисон Форд (в «Бегущем по лезвию»)».
Скотт задался вопросом, почему в современных супергеройских блокбастерах нет интересного сюжета. По мнению режиссёра, такие проекты спасают лишь спецэффекты.
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