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Meta создала перчатку для виртуальной реальности

, 16:49

Meta создала перчатку для виртуальной реальности
twitter.com

Компания Meta продемонстрировала прототип перчатки для работы в виртуальной реальности.

Устройство разработано подразделением Meta Reality Labs, инженеры компании работали над прототипом в течение семи лет. Девайс представляет собой перчатку, которая может имитировать прикосновение пользователя к предметам. На внутренней части гаджета расположено 15 ребристых надувных подушечек, которые создают необходимое давление на пальцы пользователя. Передвижение перчатки в пространстве и сгибание пальцев анализируют сенсоры.

В зависимости от ситуации сложная система подает воздух в определенную часть перчатки. У пользователя создается ощущение, будто он действительно касается определенных предметов. В настоящий момент изобретение достаточно громоздко и нуждается в физическом подключении к компьютеру. В Reality Labs собираются сделать перчатку автономной и легкой.

 

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