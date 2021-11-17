Meta создала перчатку для виртуальной реальности

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17 ноября 2021, 16:49 Анастасия Иванова

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Компания Meta продемонстрировала прототип перчатки для работы в виртуальной реальности.

Устройство разработано подразделением Meta Reality Labs, инженеры компании работали над прототипом в течение семи лет. Девайс представляет собой перчатку, которая может имитировать прикосновение пользователя к предметам. На внутренней части гаджета расположено 15 ребристых надувных подушечек, которые создают необходимое давление на пальцы пользователя. Передвижение перчатки в пространстве и сгибание пальцев анализируют сенсоры.

В зависимости от ситуации сложная система подает воздух в определенную часть перчатки. У пользователя создается ощущение, будто он действительно касается определенных предметов. В настоящий момент изобретение достаточно громоздко и нуждается в физическом подключении к компьютеру. В Reality Labs собираются сделать перчатку автономной и легкой.

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