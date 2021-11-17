Украина и Молдавия блокируют поставку «Спутника V» в Приднестровье

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17 ноября 2021, 13:55 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Тирасполь договорился с Россией о поставке вакцины «Спутник V». Тем временем Кишинев усиливает блокаду Приднестровья, а Украина не пропускает грузы.



После победы на выборах президент Молдавии Майя Санду пообещала на встрече с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что давление на Тирасполь будет снято, однако этого не произошло. Переговоры Кишинева с «Газпромом» завершились подписанием контракта на взаимовыгодной основе. Если бы Молдавии отключили газ, то без него осталась бы и непризнанная республика. Контракт на поставку российского газа был заключен, но с условием, что долг Приднестровья – 7 млрд долл. – Кишинев выплачивать не будет.



Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подчеркнул, что Тирасполь готов отдельно платить за потребленный газ. Председатель Moldovagaz Вадим Чебан, в свою очередь, заявил о проблеме долга левого берега Днестра:



«Задолженность образовалась за счет просроченной оплаты за потребленный газ. Правительство Кишинева не признает этот долг, так как не контролирует территорию на левом берегу Днестра. Прекращение поставок невозможно, потому что Кишинев покупает энергию и там живут граждане Республики Молдова».



Молдова не пропускает в регион лекарства и вакцину. В настоящее время на российском складе находится партия «Спутника V» в количестве 100 тыс. доз, предназначенных для Приднестровья, но отправка задерживается в связи с отсутствием молдавской документации, разрешающей импорт.



В Брюсселе встречались главы МИД стран ЕС, Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и Молдавии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Ключевая тема моих переговоров – безопасность».



«Речь пойдет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, во временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе Молдавии», – сказал Кулеба.



Фактически он признал участие Украины в блокаде Приднестровья и попросил ЕС поддержать в этом Киев.



Тем временем тираспольские эпидемиологи говорят, что в регионе растет заболеваемость COVID-19. Ежедневно на левом берегу Днестра с населением чуть более 300 000 человек регистрируется от 450 до 500 новых случаев. При этом уровень вакцинации низкий: пока привито только 24% населения региона.





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