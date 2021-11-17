Украинский военный эксперт Жданов заявил о возможности признания Евросоюзом Крыма российским

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17 ноября 2021, 08:43 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов полагает, что Евросоюз может признать Крым российским при определенных условиях. Украинский офицер выразил мнение, что ситуацию с беженцами на границе Польше и Белоруссии спровоцировала Россия.

Жданов считает, что теперь Москва может добиться признания присоединения Крыма со стороны ЕС, снятия западных санкций и быстрого запуска газопровода "Северный поток — 2" благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

Эксперт написал в колонке для издания "Главред", что для президента РФ Владимира Путина "миграционный кризис — это многоходовка".

Как пишет эксперт из Украины, для Путина "свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу Северный поток— 2"; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла "Минск". Он подчеркнул, что "самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку, ведь это очень скомпрометирует Евросоюз". "Если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования", — заключил Жданов.

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