Лидера КНДР заметили в кожаном плаще в стиле Третьего рейха
16 ноября 2021, 17:30 Анастасия Иванова
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын через месяц отсутствия появился на публике в черном кожаном плаще. Деталь гардероба напоминает те, что носили лидеры Третьего рейха.
Из-за этого издание Daily Mail сравнило политика с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
Как можно заметить на опубликованных снимках, Ким Чен Ын был одет в длинный двубортный кожаный плащ. Подобный стиль в свое время, помимо Гитлера, предпочитали имперский министр народного просвещения и пропаганды Германии Йозеф Геббельс и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
Лидер КНДР посетил новые объекты строящегося северокорейского мегаполиса близ города Самджиён на северо-востоке страны. Это стало первым публичным появлением политика с 11 октября.
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