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Польскую пограничницу мигранты ранили камнем

, 17:06

Польскую пограничницу мигранты ранили камнем

Сотрудницу пограничной охраны Польши ранили камнем на границе с Белоруссией.

Известно, что камень в офицера кинули мигранты во время нападения 16 ноября на погранзаставе Кузница. Пограничница попала в больницу, ей окажут медицинскую помощь.

Также ранее сотрудник полиции Польши получил тяжелое ранение на польско-белорусской границе. По предварительным данным, силовику проломили череп брошенным в него неизвестным предметом.

Польская пограничная охрана заявила, что готова без колебаний применить оружие против мигрантов на границе с Белоруссией при необходимости.

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