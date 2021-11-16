Польскую пограничницу мигранты ранили камнем

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16 ноября 2021, 17:06 Анастасия Иванова

Сотрудницу пограничной охраны Польши ранили камнем на границе с Белоруссией.

Известно, что камень в офицера кинули мигранты во время нападения 16 ноября на погранзаставе Кузница. Пограничница попала в больницу, ей окажут медицинскую помощь.

Также ранее сотрудник полиции Польши получил тяжелое ранение на польско-белорусской границе. По предварительным данным, силовику проломили череп брошенным в него неизвестным предметом.

Польская пограничная охрана заявила, что готова без колебаний применить оружие против мигрантов на границе с Белоруссией при необходимости.

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